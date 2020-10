Philippe Clement: "Het is moeilijk om zo je match voor te bereiden"

Woensdag om 21u speelt Club Brugge zijn tweede groepsmatch in de Champions League tegen Lazio. Voor Club Brugge-trainer Philippe Clement zijn er voorlopig nog veel vraagtekens.

Het is wachten op de resultaten van de coronatesten die maandag werden afgenomen. Clement moet dus nog even bang afwachten om zeker te zijn dat hij over al zijn spelers kan beschikken en hoe Lazio op het veld zal komen is helemaal een raadsel (zie artikel onderaan).

"Het is moeilijk om je zo op een wedstrijd voor te bereiden", zei Philippe Clement op zijn persconferentie. "Maar dat geldt voor elke coach in de wereld op dit moment. We hebben graag controle over alles, maar in de wereld waarin we nu leven moet je dat kunnen loslaten en verschillende plannen maken. Dit is een nieuwe realiteit, zolang er geen vaccin is."

Lazio kan met zekerheid geen beroep doen op 11 spelers, misschien zelfs meer. Veel van hen zijn basisspelers. Hoe de Romeinen zich in Jan Breydel zullen presenteren is dan ook moeilijk in te schatten.

"Mijn spelers kennen alle spelers van Lazio, niet alleen de elf die we aan de aftrap verwachten. Echte verrassingen kunnen er niet zijn. We gaan zoals altijd proberen die match te winnen", zei Clement.

Wie woensdag wint, is meteen de eenzame leider in groep F. Bij Club Brugge kunnen ze leven met de rol van underdog. "We blijven realistisch. Lazio heeft meer kwaliteit dan wij. Net zoals tegen Zenit moeten we proberen wat extra te doen op enthousiasme. Het is te vroeg om al over die tweede plaats in de poule te spreken."