Patrick Goots in Extra Time: "Een geheim: ik was eerst supporter van Club Brugge"

Goots: "De Bosuil heeft me als jonge jongen betoverd"

"Julien Cools speelde toen bij Club en hij was ook van de Kempen, van Retie. En mijn leraar in het 4e leerjaar nam mij mee naar Club Brugge-Hamburg."

Van der Elst: "De eerste keer dat ik tegen Patrick speelde vergeet ik nooit"

Patrick Goots maakte in zijn loopbaan 408 doelpunten. "Ik herinner ze nog allemaal en ken ook nog alle uitslagen van vroeger."

"Ik herinner me 1 doelpunt specifiek van Patrick", zegt Franky Van der Elst. "Het was de eerste keer dat ik tegen hem speelde. Dat was een vrienschappelijke match met Club Brugge en Patrick zat bij Lommel."

"En ik scoor", pikt Goots snel in.

Van der Elst: "Uiteraard, maar hoe. Ik ga dat nooit vergeten. Wij wonnen daar met 5-1 of 6-1. Hij scoort die ene goal voor Lommel en die maakt hij op een manier zoals we hem later hebben leren kennen. Een afstandsschot los in de winkelhaak. Een bom."