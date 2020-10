Menen kijkt met klein hartje naar de toekomst: "Het is een duur beestje"

In het volleybal mag de competitie op het hoogste niveau voorlopig doorgaan, weliswaar onder strenge voorwaarden en zonder publiek.

Die situatie duurt beter niet te lang, anders dreigen heel wat financiële debacles. Dat vertelt Anne Verhelst, manager van Decospan volleybalteam Menen.

"De rekening zal maar over enkele maanden gemaakt worden, maar we hebben al heel wat extra kosten moeten maken", zegt Verhelst.

"Zo zijn er schermen geplaatst in onze VIP-ruimte, looplijnen in de zaal aangebracht, aanpassingen aan de zitjes gebeurd, enzovoort."

De kosten lopen op en de inkomsten nemen af in coronatijd. Voor Menen is vooral het sluiten van de bar en het verlies aan ticketinkomsten een zwaar verlies.

Bij andere clubs zal het niet anders zijn. Verhelst: "Als je alles in rekening brengt, gaat dat om zo’n 25% van ons totale budget. We proberen creatief te zijn. Zo gaan we bijvoorbeeld extra livestreams aanbieden van de matchen, met interviews."

"We hebben daarnaast trouwe sponsors, die voorlopig niet moeilijk doen, en onze abonnees blijven ons trouw. Maar de situatie mag niet te lang duren. Ik hoop dat we zeker tegen Nieuwjaar weer publiek mogen ontvangen."