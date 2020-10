Lazio mist enkele kleppers tegen Club: "We zullen ons moeten aanpassen"

Gisteren werden bij de Lazio-spelers de door de UEFA verplichte coronatests afgenomen. Een dag later tellen de Italiaanse journalisten slechts 12 spelers op de training.

De namen van de afwezigen: Luis Alberto, Ciro Immobile, Andreas Pereira, Lucas Leiva, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi, Luiz Felipe, Thomas Strakosha, Nicolo Armini, Djavan Anderson en Gonzalo Escalante.

Lazio heeft nog niet officieel gereageerd op de reden van hun afwezigheid. Enkele speler waren sowieso al out door blessures, maar dat er plots zoveel spelers onbeschikbaar zijn, wijst op een mogelijke coronabesmetting in de ploeg.

"Dit is een noodsituatie die we natuurlijk liever niet gewild hadden", zegt coach Simone Inzaghi. "Het moeilijkste is dat we nu nog weinig rotatiemogelijkheden hebben, maar we zullen ons aanpassen aan de weinige opties die er nog overblijven."

"Deze situatie heeft weinig veranderd aan onze voorbereiding op de wedstrijd. Club Brugge is een moeilijke tegenstander. Ze zijn goed begonnen met hun zege in Sint-Petersburg. Fysiek zijn ze heel sterk. Wij zullen moeten proberen om hen in de problemen te brengen."