Lazio, de ploeg van de levensgevaarlijke topscorer en de Spaanse Jef Janssens

"Strijd om 2e plaats tussen Club en Lazio"

Vanavond speelt Club Brugge op het hoogste niveau tegen Lazio, vorig seizoen de nummer 4 in Italië. Beide ploegen wonnen hun wedstrijd op de eerste speeldag. "3-1 tegen Borussia Dortmund: dat moet een pijnlijke uitslag geweest zijn in de Brugse euforie", opent Filip Joos. "Dortmund blijft voor mij de groepsfavoriet. De strijd om de tweede plaats zal tussen Club en Lazio gaan. En Lazio schat ik hoger in dan Zenit. Voor mij hoort Zenit niet thuis in de Champions League." Club Brugge wel? "Dat mogen ze vanavond laten zien", antwoordt onze voetbalcommentator. "Winnen van Lazio is momenteel geen onmogelijke opdracht." "In de Serie A haalt Lazio zijn niveau van vorig seizoen niet. Toen zijn ze boven zichzelf uitgestegen dankzij fantastisch werk van coach Inzaghi, maar tijdens de coronacrisis kwam er een einde aan de hausse."

Sterkhouder 1: de levensgevaarlijke Ciro Immobile

3 toppers dragen Lazio, weet Filip Joos. "De ster van de ploeg staat voorin: Ciro Immobile. Een echte goalgetter die vorig seizoen iedereen geklopt heeft en vorige week de score opende tegen Dortmund." "Immobile is levensgevaarlijk. Hij kroonde zich niet voor niets tot topscorer van Europa. Tegen zo'n spits heeft Club Brugge dit seizoen nog niet gespeeld. En de achterhoede van blauw-zwart slikt te makkelijk goals." "De verdediging van Club zal zich moeten bewijzen, want Immobile heeft ook Correia naast zich en die verlies je makkelijk uit het oog." Belangrijke noot: net nadat we Filip Joos gevraagd hadden de sterkte van Lazio te schetsen, raakte het nieuws bekend dat heel wat spelers van Lazio positief getest hebben op het coronavirus. Daarbij onder anderen Ciro Immobile. Er vonden intussen al weer nieuwe coronatesten plaats bij de Romeinen, die Immobile zo toch nog aan de aftrap proberen te krijgen.

Sterkhouder 2: Luis "Jef Janssens" Alberto

Speelt Ciro Immobile, dan rekent hij voor aanvoer op de Spanjaard Luis Alberto. "Een geweldige nummer 10", vindt Filip Joos. "Zijn naam klinkt misschien niet bekend in de oren. Luis Alberto moet in het Spaans zoiets zijn als Jef Janssens hier, maar zijn passes vind ik erg slim." "Het wordt zaak voor Club Brugge om de lijn Alberto-Immobile lam te leggen." Opnieuw een noot: ook Luis Alberto heeft positief getest op het coronavirus. De kans dat hij straks aan de aftrap staat, is zeer klein. Tenzij een negatieve test in de loop van de dag hem alsnog op het wedstrijdblad kan helpen.

Ciro Immobile en Luis Alberto vinden mekaar blindelings.

Sterkouder 3: ex-Genkie Sergej Milinkovic-Savic

"De term is te pas en te onpas gebruikt, maar op het middenveld kan Lazio rekenen op de beresterke box-to-boxspeler Sergej Milinkovic-Savic", gaat Filip Joos voort. "De voormalige pion van Racing Genk beschikt over hele goeie voeten." "Milinkovic-Savic voert de regie met Lucas Leiva. Die beleeft in Rome zijn tweede jeugd na 10 jaar in Liverpool, maar ligt momenteel wel in de lappenmand." "Op het middenveld zal de strijd in elk geval gestreden worden", denkt Joos. "Mats Rits zal zich concentreren op de nummer 10, Hans Vanaken mag dan weer in de clinch gaan met Milinkovic-Savic." "Dat duel kan zeer boeiend worden. Vanaken zal die taken ongetwijfeld delen met Ruud Vormer, daar zijn ze sterk in."

Sergej Milinkovic-Savic in duel met Dortmund-verdediger Mats Hummels.

"Hoe goed is Pepe Reina nog?"

Waar liggen de kansen voor Club Brugge? Filip Joos: "De achterhoede van Lazio schat ik niet hoog in. Al lijkt het nu met de komst van voormalig Antwerp-verdediger Wesley Hoedt wel beter te draaien." "In doel is eerste keeper Thomas Strakosha vanavond onbeschikbaar. De Spaanse veteraan Pepe Reina (38) neemt zijn plaats in. Hoe goed is die nog? Dat zullen we vanavond zien."

