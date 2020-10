Lazio beschikt maar over 16 spelers tegen Club Brugge: "Een noodsituatie"

Club Brugge ontvangt een fel verzwakt Lazio voor zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League. Onder anderen goaltjesdief Ciro Immobile en spelmaker Luis Alberto zijn niet beschikbaar na een corona-uitbraak bij de Romeinen.

"Verschillende spelers zijn achtergebleven in Rome", bevestigde coach Simone Inzaghi. "We kunnen maar een beroep doen op 16 spelers. De laatste stalen worden nog geanalyseerd. We zullen zien of we nog andere spelers kunnen optrommelen."

"We hadden deze situatie niet verwacht. Na de overwinning tegen Borussia Dortmund wilden we ook in Brugge goed voor de dag komen. Wie morgen ook zal spelen, zal het beste van zichzelf geven. We zitten in een noodsituatie, maar ik ben vol vertrouwen."

"In deze groep zullen alle clubs tot het einde strijden voor de kwalificatie. Club Brugge heeft toch gewonnen in Sint-Petersburg. Het team heeft enkele belangrijke spelers, vooral hun middenveld is sterk", besloot de coach van Lazio.