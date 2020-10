KV Oostende geeft oude bekende van CEO Ganaye een kans

Thiam kreeg op voorspraak van CEO Gauthier Ganaye een kans bij KV Oostende. De twee kennen elkaar nog van bij Barnsley, waar Thiam 100 wedstrijden speelde, verdeeld over de Championship en League One. Afgelopen zomer liep zijn contract af en zat de aanvaller zonder club.

"Thiam is tweevoetig en kan zowel diep in de spits als op de flank uit de voeten", zegt Ganaye. "Ik herinner me nog enkele prachtige goals van uit zijn tijd bij Barnsley en ik ben dan ook blij om hem nu naar Oostende te halen."

"Hij speelde ongeveer een jaar geen competitiewedstrijden meer dus daarom boden we hem eerst een test aan om te kijken hoe het met zijn fysiek is gesteld. Het feit dat hij die test aannam, bewijst dat hij mentaal uit het goede hout gesneden is."

"Natuurlijk mist hij nu nog wat ritme, maar we geven hem nu alle tijd om weer zijn beste niveau terug te vinden. Als dat gebeurt, zullen we er nog veel plezier aan beleven."

Ook Thiam zelf was erg blij om nu ook officieel aan de slag te kunnen bij KVO. "Ik voel me hier goed in deze jonge groep en ik wou mezelf hier absoluut bewijzen aan de sportieve staf. Dat is nu gelukt en nu is het aan mij om hard te werken zodat ik snel weer mijn niveau haal van bij Barnsley."