In beeld: Rafael Nadal blinkt uit op het gras van een golfbaan

Enkele weken geleden was Rafael Nadal nog de primus op de gemalen baksteen van Roland Garros. De afgelopen dagen liet hij zich ook gelden op het gras van een golfbaan. De Balearic Golf Open is een wedstrijd waar amateurs en profs aan mee mogen doen en Nadal was een van hen.

Nadal presteerde sterk gedurende de drie dagen en werd uiteindelijk zesde in de eindstand met een totaal van 9 boven par over 54 holes. Hij had over de drie rondes 10 slagen meer nodig dan winnaar Sebastian Garcia Grout.

De uitslag telt mee voor de World Amateur Golf Rankings. Nadal kan zich vanaf nu volledig richten op de Masters tennis in Parijs, die beginnen op 2 november.