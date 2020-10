High Speed Distance, het nieuwe goud? "Kan verschil maken tussen winst en verlies"

"Op vlak van High Speed Distance is Sowah (OHL) de beste van België"

Filip Joos noemde High Speed Distance (het aantal gelopen meters boven 20km/u in één match) het "nieuwe goud" in het moderne voetbal. Is dat ook zo?

"Dat is wel zo", beaamt Dieter Deprez, data-analist bij landskampioen Club Brugge. "Het is echt wel een extra troef bij het beoordelen van spelers. Wij analyseren bij Club Brugge heel veel, maar zeker ook High Speed Distance. Het zegt iets over de kwaliteit van een voetballer."

In Extra Time werd Sowah (OHL) onder de loep genomen. "In België heeft niemand meer meters boven 20 km/u gelopen in één wedstrijd dan Sowah", vertelt Vidarsson. "Bij hem is dat 1.847 meter. Heel snel de diepte induiken, daarin is hij de beste van België."

Ter vergelijking, Kleindienst (Gent) staat op nummer 2 met 1.712 meter en Gerkens (Antwerp) op 3 met 1.567 meter. Vidarsson: "En als je kijkt naar Anderlecht, dan is de speler die het beste scoort op dat vlak Percy Tau met 1.311 meter. Dat verschil met Sowah is enorm."



Hans Vanaken scoort dan weer het beste voor Club Brugge. "Hans is meer een uithoudingstype, maar je mag hem zeker niet onderschatten op dat vlak", zegt de data-analist van blauw-zwart. "Hij wordt soms gezien als een lange trage, maar zijn waardes zijn echt zeer goed."