Giro-baas Mauro Vegni dreigt met sancties tegen Jumbo-Visma en EF Pro Cycling

Dat het een bewogen Giro was, is een fors understatement. Bij Giro-baas Mauro Vegni zijn nog niet alle elementen verteerd.

Na een positieve test van kopman Steven Kruijswijk op de eerste rustdag verliet Jumbo-Visma de Giro, door de coronadreiging vroeg EF Pro Cycling om de Giro aan het einde van de tweede week stop te zetten.

Mauro Vegni is ook na de Giro not amused, zo blijkt uit een interview in La Gazzetta dello Sport. "Ik heb al gezegd dat er een tweede deel van de Giro zal volgen", fulmineert de Italiaan.

"Daar zal over gediscussieerd worden en dat zal gebeuren op de plaats waar dat gedaan moet worden. Dan denk ik vooral aan de schoot van de Internationale Wielerunie UCI. Hier stopt het niet."

"Ik wil sancties voor Jumbo-Visma en EF. Als iemand denkt dat hij de rechten of de plichten van WorldTour-teams kan schenden, dan beschouw ik mezelf ook als vrijgesteld van de verplichting om hen uit te nodigen."

WorldTour-ploegen hebben startrecht in alle belangrijke koersen en dus ook de grote rondes. Een organisator kan kleinere teams een wildcard geven, maar Vegni dreigt dat patroon dus te verstoren.