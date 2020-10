Giants: "Uitstel competitie is bespreekbaar, maar vooral overleg is nodig"

"Tijdelijk uitstel van de competitie is zeker bespreekbaar"

De basketbalcompetitie start normaal gezien op 6 november. Zij het zonder publiek en dus zonder horeca-inkomsten. De voorzitter van Luik trok vanmorgen in de Waalse pers aan de alarmbel. "Als we zonder publiek moeten spelen dan dreigt het faillissement", zo luidt het.

"Voor ons als Giants is het zeker bespreekbaar om de competitie tijdelijk uit te stellen”, zegt Verhoeven. "Maar we pleiten er wel voor om met zoveel mogelijk, en liefst alle clubs, een volwaardige competitie te spelen”.

In elk geval is het duidelijk dat ticketing en vips voor de clubs een cruciale bron van inkomsten zijn. Ook voor de Giants. “Wij stelden vast dat we in het voorjaar op heel wat solidariteit van sponsors en leden van onze club konden rekenen. Daar hopen we nu opnieuw op”.