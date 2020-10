Gent-coach Wim De Decker na verlies: "Op alle vlakken waren we beter"

Een zege zou kunnen betekenen dat de trein eindelijk vertrekt, denkt De Decker. "We moeten hetzelfde blijven doen en zorgen dat de spelers er altijd mentaal klaar voor zijn. Dan komt het goed. We hebben al enkele keren gedacht dat de ommekeer er was, maar dat is nog niet zo."

Een blunder van Bolat luidde de nederlaag in: "We moeten niet focussen op die enkele foutjes en die uitvergroten. Bij elke tegengoal kan je een schuldige zoeken. Maar als je ons voetbal ziet, dan weet je dat er punten zullen volgen. Het is alleen spijtig dat ze niet rapper volgen."

Zo verloor Genk al een 7e keer in 10 competitieduels, voor het seizoen wou het meespelen voor de titel, nu is het 13e met 9 op 30. De Decker: "Dit verlies is doodjammer, want dit is niet de eerste keer. Alles staat klaar om te vallen, maar het valt nog niet."

De Decker baalde: "Op alle mogelijke gebieden waren we beter. Tactisch stond het goed, we wonnen de duels, de tweede ballen waren voor ons, mentaal waren we er, voetballend was het mooi, maar we verliezen. Dat is voetbal."

Thorup: "Blij met zege, niet met spel"

Jess Thorup was blij met de 3 punten, maar niet over het geleverde spel van zijn Genk tegen zijn ex-club. "Maar dit was niet ik tegen Gent. Ik ben nu bij Genk en we kwamen voor de 3 punten. Die hebben we en deze zege zal de jonge ploeg vertrouwen geven. Ik geloof dat we op de goeie weg zijn. Dat is het belangrijkste."

Want voetballend was het niet erg hoogstaand van Genk. "Het was een moeilijke match en een match zonder veel kansen. De ploegen hadden moeite om in de partij te komen. Het is positief dat we na de tegengoal terugvochten in de eerste helft, maar in de tweede helft hebben we te veel verdedigd."

"We hadden na de rust maar een kans en dan de goal. Dat is te weinig. Ons spel moet nog beter, maar ik kan er nu mee leven door de zege."