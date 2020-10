Filip Joos: "Spandoeken voor Thorup verbieden is het domste dat je kunt doen"

Filip Joos: "Dit is toch net wat je wil van je supporters?"

Supportersclub Ultras Ghent '14 mocht zijn spandoek voor Thorup niet in het stadion van Gent leggen en dus gingen de fans de Deense coach verrassen aan zijn hotel.

Dat Gent het spandoek verbood in het stadion, vindt Filip Joos onbegrijpelijk. "Gent heeft zijn best al gedaan dit seizoen, maar die spandoeken verbieden in het stadion is de domste zet die je kunt doen", zegt hij.

“Is dat zo raar als je die coach hebt ontslagen?", wil Frank Raes weten.

Joos: “Dit wil je toch van je supporters? Dit is fantastisch van hen. Het overstijgt voetbal en is puur menselijk. Thorup heeft als mens een geweldige indruk nagelaten in Gent en hij heeft het ook goed gedaan als coach. Hij is onterecht ontslagen.”