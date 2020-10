Zizou Bergs klimt 73 plaatsen op ATP-ranking na topprestatie in Antwerpen

Zowel Goffin, het eerste reekshoofd, als Bergs gingen er in de 2e ronde uit. Goffin was als eerste reekshoofd vrij in de 1e ronde, Bergs won daarin tegen de Spaanse subtopper Ramos-Vinolas meteen zijn allereerste ATP-wedstrijd.

De titel in Antwerpen was voor de Fransman Ugo Humbert. Die stijgt 6 plaatsen naar nummer 32. De Australiër Alex de Minaur, verliezend finalist, wipt van 29 naar 25.

De Duitser Alexander Zverev was voor de 2e week op een rij de beste op het toernooi van Keulen. Hij blijft 7e in de ranking, zijn Argentijnse tegenstander in de finale Diego Schwartzman 9e.

Helemaal bovenaan het klassement zijn er evenmin verschuivingen. De Serviër Novak Djokovic blijft de plak zwaaien voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem. Daarna volgen de Zwitser Roger Federer en de Griek Stefanos Tsitsipas.



Achter Goffin verloren Kimmer Coppejans (ATP-176, -4), Ruben Bemelmans (ATP-223, -2) en Arthur De Greef (ATP-326, -1) plaatsen. (lees onder ATP-ranking de WTA-situatie)