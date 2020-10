Triatlete Tine Deckers stopt: "Tevreden met mooie en lange carrière"

Op het palmares van Tine Deckers staat onder andere 5 keer de Ironman in Nice. Ze blonk dan ook vooral uit in zware triatlons. "Ik was niet de beste zwemmer, dus ik moest zorgen dat het fiets- en loopgedeelte nog zwaar genoeg was om dat goed te maken", vertelt ze. "Bovendien betekent een zwaar fietsparcours ook vaak een mooie omgeving. Vlakke wedstrijden op autostrades, dat was minder mijn ding."

De mythische triatlon in Hawaï was minder haar ding. "Dat kwam vooral door de warme en vochtige omstandigheden. Maar ik heb er uiteindelijk toch de beste Belgische prestatie neergezet. Mijn 12e plaats in 2011 vind ik nog altijd heel mooi."

"Mijn mooiste wedstrijden waren altijd die in Frankrijk. En mijn eerste zege, dat herinner ik me nog levendig. Daarnaast is het mooiste aan triatlon dat je de wereld ziet. Het is ook een kleine wereld met veel Belgische toppers dus je komt elkaar vaa tegen."