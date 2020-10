Toen kleine Tao op pad mocht met Tom Boonen, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet

Gisteren won Tao Geoghegan Hart (25) de Ronde van Italië. Acht jaar geleden had hij de dag van zijn leven toen hij als jonge coureur op pad mocht met de Belgische ploeg tijdens de Olympische Spelen in Londen. Maak kennis met de Britse renner die opkeek naar Tom Boonen, Philippe Gilbert en Sir Bradley Wiggins.

Londen 2012: op pad met de Belgische ploeg

Tao Geoghegan Hart begint te koersen als tiener en maakt snel deel uit van het Britse talentenprogramma. Wanneer in 2012 de Olympische Spelen om de hoek plaatsvinden, kijkt de 17-jarige Tao zich de ogen uit. Hij slaagt er zelfs in om met zijn Belgische helden een trainingsrit af te werken. Tom Boonen, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Jürgen Roelandts en Stijn Vandenbergh nemen hem mee op pad. Jaren later bedankt hij hen nog eens wanneer Boonen afscheid neemt van het wielrennen. "Hij was al een held voor we deze foto namen in 2012", herinnert Tao zich. "Voor mij was het een erg bijzondere dag."

Bij een trainingsrit hoort ook een koffiestop. Kleine Tao is er vroeg bij en brengt verslag uit met een fotoreportage op Instagram. "Echt goeie koffie", schrijft Tom Boonen onder een van de posts.

Londen 2010: op pad met Bradley Wiggins

Natuurlijk kijkt kleine Tao ook op naar toppers uit eigen land. Begin 2010 mag hij op pad met Sir Bradley Wiggins, een van de uithangborden bij het gloednieuwe Team Sky. Serge Pauwels maakte toen deel uit van de topformatie. "Tao en ik kennen mekaar", vertelt de Belgische coureur die net gestopt is. "We hebben een tijd dezelfde trainer gehad en praatten de laatste jaren regelmatig met mekaar in het peloton. De voorbije dagen hebben we nog geappt."

"Toen ik voor Team Sky reed, heeft Tao als tiener een wedstrijdje gewonnen. Hij mocht met de hele ploeg door het centrum van Londen fietsen." "Bradley Wiggins was zijn voorbeeld, maar zelfs mij heeft hij toen een foto gevraagd. Nu zijn we 10 jaar later en heeft Tao de Ronde van Italië gewonnen. Een mooi verhaal", glimlacht Pauwels.

Roubaix 2013: 3e junior in de Hel van het Noorden

Zoals veel Engelse renners leert Tao Geoghegan Hart het vak op de piste, maar ook op de kasseien kan hij uit de voeten. Dat laat hij 7 jaar geleden als junior zien. In Parijs-Roubaix voor junioren rijdt Tao samen met Mads Pedersen (wereldkampioen in 2019) en Nathan Van Hooydonck weg uit de kopgroep. De jonge Brit probeert zijn kompanen te lossen, maar slaagt er niet in. In de sprint op de legendarische piste van Roubaix finisht Tao uiteindelijk als 3e. Pedersen wint voor Van Hooydonck.

Tao Geoghegan Hart (r), Mads Pedersen (m) en Nathan Van Hooydonck (r).

Vak geleerd bij Axel "Boss" Merckx

Tao Geoghegan Hart en Nathan Van Hooydonck hebben meer dan een raakvlaak. Ze stonden niet alleen samen op het podium van Parijs - Roubaix, ze hebben ook allebei voor de Amerikaanse opleidingsploeg van Axel Merckx gereden. Eind 2016 was de tijd rijp voor een overgang naar het grote Team Sky, maar Tao zal Axel Merckx altijd "The Boss" noemen.

tee·oo ĝee·ĝən ha:rt

Tao Geoghegan Hart is een tongbreker of zo lijkt het toch. Zijn vader heeft roots in Ierland. In het Iers staat Tao voor Tom, maar je spreekt de voornaam uit zoals wij Theo zeggen. Zijn achternaam klinkt als Gaygen Hart. Veel makkelijker dan Teo Geoghegan Hart schrijven? U hoeft het ons niet te zeggen.