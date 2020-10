Spanning verzekerd op 31 oktober? Schrijf je in voor de Halloween-Cup in FIFA21

Word jij de winnaar van deze 100% amateurcompetitie?

Dit toernooi is 1 van de 16 kwalificatierondes voor de Pro League eCup, hét amateurtoernooi van de Pro League. Professionele esporters doen hier niet aan mee, zij hebben al genoeg werk om de ePro League te winnen.

Het toernooi is kort en krachtig. Alle wedstrijden worden afgewerkt op zaterdag 31 oktober. De winnaar van de Halloween Cup krijgt een hele mooie beloning: hij of zij is meteen geplaatst voor de eindronde van dat prestigieuze Pro League eCup-toernooi.