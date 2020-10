Spandoek van Gent-fans voor Jess Thorup niet welkom in stadion

Jess Thorup gaat vanavond met Racing Genk op bezoek bij ex-club KAA Gent. De fans van de thuisploeg hebben blijkbaar nog goede herinneringen aan de trainer en wilden daarom een spandoek laten ophangen om hem te bedanken.

"Deze actie werd door de club niet toegelaten", schrijven de Ultras Ghent '14 op hun Instagram-pagina. "Het zou demotiverend kunnen werken voor de eigen ploeg. Dit gaat over wederzijds respect, niet over motiveren of demotiveren. Onze ploeg heeft voldoende kracht en kwaliteiten om zich te tonen en de 3 punten te pakken", klonk het nog.

Om hun harde werk niet helemaal verloren te laten gaan, gingen ze met het spandoek naar het hotel waar Genk op afzondering zit. Jess Thorup kwam naar buiten om de fans te bedanken voor het gebaar.