Roberto Martinez: "Willen meer jonge meisjes aan het voetballen krijgen"

Als technisch directeur van de voetbalbond is Roberto Martinez ook eindverantwoordelijke voor het vrouwenvoetbal in België. Sporza had met de Spanjaard een uitgebreid gesprek over de Red Flames en de ontwikkeling van het Belgische vrouwenvoetbal. "De toekomst oogt mooi", klinkt het.

Samen met Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB, en Red Flames-coach Ives Serneels stippelt Roberto Martinez de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal uit. "Het is een essentieel onderdeel van het Belgische voetbal en we werken allemaal samen en proberen te groeien", zegt Martinez. "Het vrouwenvoetbal bevindt zich uiteraard in een heel andere positie dan het voetbal bij de mannen. Het is enorm belangrijk dat we bewustzijn creëren in België, zodat meer jonge meisjes gaan voetballen." "Vanuit mijn takenpakket probeer ik ervoor te zorgen dat Katrien en Ives in een omgeving kunnen werken die topprestaties toelaat. Achter de schermen zijn we één team. Of het nu over mannen- of vrouwenvoetbal gaat, het doel is om constant beter te worden."

Ik heb er vertrouwen in dat de Red Flames zich in hun groep kunnen plaatsen voor het EK. Roberto Martinez

Door de groeiende aandacht voor het vrouwenvoetbal en de Red Flames stijgen ook de verwachtingen. "De Red Flames hebben nu een groot toernooi nodig om meer vooruitgang te boeken. Zo'n groot toernooi geeft je de kans om je volledige potentieel te bereiken", weet Martinez. "Ik heb er vertrouwen in dat de Flames zich in hun groep kunnen plaatsen voor het EK. Die laatste wedstrijd tegen Zwitserland zal bepalend worden en het voordeel is dat we nu thuis spelen. Dat wordt een geweldige match." "Ik vind het indrukwekkend hoe de jongeren zich de voorbije jaren geïntegreerd hebben en het niveau opgepikt hebben. Zijn vervullen nu al een belangrijke rol. De toekomst voor de Red Flames oogt mooi."

"Opleiding jonge speelsters hinkt nog achterop"

Waar kan het vrouwenvoetbal in België nog stappen zetten? "Dit jaar hebben we al een grote stap vooruit gezet in de professionalisering van de competitie, maar de opleiding van de jonge speelsters hinkt nog altijd een beetje achterop", zegt Martinez. "We werken nauw samen met de clubs om daar nog vooruitgang te boeken. Als de competitie sterker wordt, kunnen de speelsters zich ook in een elite-omgeving ontwikkelen en in eigen land op hoog niveau spelen." Is een meerlandencompetitie een oplossing? "De komende 3 seizoenen zal er in onze vrouwencompetitie geen daler zijn. Dat geeft de clubs 3 jaar de tijd om hard te werken. Laten we daarna kijken waar we staan. Nu zitten we nog niet op het hoogst haalbare niveau."

De organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027 zou een immense boost zijn voor de ontwikkeling van ons voetbal. Roberto Martinez