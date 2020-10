Roberto Martinez: "Vanavond begint seizoen Hazard en Romelu is beste spits ter wereld"

"Ik verwacht een flitsend seizoen van onze aanvoerder"

Martinez, die Eden Hazard selecteerde voor het trainingskamp in september, wist dat zijn kapitein toen nog niet klaar was om te spelen. "Medisch gezien was hij fit. De blessure waaraan hij geopereerd was, was totaal vergeten, maar hij was nog niet klaar."

Het belangrijkste is dat we een topfitte Hazard hebben, die elke week zijn wedstrijd speelt met het oog op het EK van volgende zomer.

"Als we hem genoeg tijd geven, zal zijn vorm vanzelf terugkomen en zal hij klaar zijn voor de Rode Duivels. Is het niet voor de wedstrijden in november, dan wel voor die in maart van volgend jaar. Maar het belangrijkste is dat we een topfitte Hazard hebben, die elke week zijn wedstrijd speelt, met het oog op het EK van volgende zomer."

"Voor mij is Romelu de beste spits ter wereld"

Als we vragen wie de beste spits ter wereld is, grijnst Martinez. "Voor mij is Romelu de beste spits ter wereld, maar ik ben bevooroordeeld. Het is een kwestie van smaak en wat je belangrijk vindt in een spits."

"Maar als je een nummer 9 hebt die met zijn rug naar doel kan spelen, sterk is in het duel en in de lucht, die in de rug van de verdediging kan lopen, als pivot kan fungeren én kan scoren… dan is dat de nummer 9 die ik zou kiezen en dat is Romelu."

Volgens Martinez is Lukaku als voetballer volwassener geworden sinds zijn verhuis naar Italië. "Zijn statistieken van de laatste jaren bij de Rode Duivels waren al buitengewoon. Maar zijn verhuis naar de Serie A heeft hem een extra laag van verantwoordelijkheid gegeven op clubniveau."

"Zijn doel is de titel in Italië winnen en dat zie je ook aan zijn inzet, zijn drive en het plezier waarmee hij speelt. Ik ben niet verbaasd dat hij zoveel scoort, want dat kan hij als de beste. Maar ook als voetballer bewijst hij dat hij op het toppunt van zijn carrière zit."