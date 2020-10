Kan Eden Hazard meteen spelen in Duitsland? "Hij is hier omdat hij fit is"

Het was toch een verrassing toen de naam van Eden Hazard plots opdook in de selectie voor het Champions League-duel. "Ik ben helemaal niet verrast dat hij nu terug is", zei Zidane op zijn persconferentie voor de match.

"We zijn allemaal heel blij dat hij er hier bij is. We zullen nog wel zien hoe we hem gaan gebruiken. Maar het belangrijkste is dat hij terug bij de ploeg is. Dat is positief. Of hij minuten zal krijgen? Hij is hier omdat hij klaar is."

Als Eden Hazard morgenavond op het veld komt, dan zouden dat z'n eerste minuten van het seizoen zijn na een vervelend enkelprobleem.