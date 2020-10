Iljo Keisse: "Was een uitgelezen kans voor Remco Evenepoel om de Giro te winnen"

Deceunick-Quick Step heeft er een goeie Giro opzitten. 3 renners eindigden in de top 15 van het algemeen klassement: Almeida (4e), Masnada (9e) en Knox (14e).

"De Giro is zeker een succes geweest voor de ploeg", zegt Iljo Keisse (38) aan Sporza. "Almeida heeft de roze trui 15 dagen gedragen en dat is altijd een eer. De ploeg heeft heel sterk gepresteerd. Het was onverwacht, maar verdiend."

En dan te bedenken dat Remco Evenepoel er eigenlijk ook bij had moeten zijn als kopman, maar zijn val in Lombardije gooide roet in het eten. Wat had hij, gezien alle verrassende wendingen die de Ronde van Italië ons voorschotelde, kunnen doen?

"Het zijn 3 weken en je moet overal zonder accidenten doorheen. Maar als je zuiver naar het resultaat kijkt, en weet wat Remco kan bergop en in de tijdrit, dan kun je niet anders dan stellen dat dit een uitgelezen kans was voor hem om de Giro te winnen. Het had er anders uit kunnen zien, maar we zullen het nooit weten."

"Ik had ook regelmatig contact met Remco. Het was voor hem zeker niet makkelijk ernaar te kijken, wetende dat hij eventueel in het roze had kunnen rijden had of de Giro zelfs had kunnen winnen. Hij heeft het wel gevolgd en met iedereen binnen de ploeg contact gehad."