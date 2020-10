Sinds gisteren weten we dat Eden Hazard in de Champions League-selectie van Real Madrid zit voor het duel morgen tegen Borussia Mönchengladbach. De Rode Duivel is vandaag ook effectief meegereisd naar Duitsland. De vraag: krijgt hij ook speelminuten? Dat zouden dan z'n eerste minuten van het seizoen zijn na een vervelend enkelprobleem.