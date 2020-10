Axel Merckx over ex-poulain Hart: "Hij heeft hart van goud"

Axel Merckx heeft met zijn ploeg Hagens Berman Axeon al heel wat grote talenten voortgebracht. Giro-winnaar Geoghegan Hart is er daar zeker een van. "Tao is iemand met een hart van goud, maar hij is ook heel ambitieus", zei Merckx op Eurosport tijdens een aflevering van Bistrot Vélo.

"Tao begon deze Giro aan de zijde van Geraint Thomas en hij was heel toegewijd aan zijn kopman. Maar na de opgave van Thomas zag je dat hij de kans greep om zelf als kopman uit te komen. Hij nam zijn verantwoordelijkheid en heeft de Giro op een fantastische manier afgerond. Hij is een echte leider op de weg en kan zijn ploegmaats aansturen."

De Brit verliet de ploeg van Merckx in 2017 voor Team Sky, maar hij kan al een jaar eerder tekenen bij het Britse WorldTour-team. "Ik heb hem toen gezegd dat ik vond dat de overgang een jaar te vroeg kwam", zei Merckx. "Hij was al een goede renner, maar had mij nog niet getoond ook een leider te zijn. Hij had nog geen grote koersen gewonnen als leider van het team. Hij heeft toen geluisterd naar mij en is nog een jaar bij ons team gebleven. Dat was niet evident voor hem. Als je als Brit bij Sky een meerjarig contract kan tekenen, is het moeilijk om ervoor te kiezen bij een opleidingsteam te blijven. Ik denk dat hij toen de juiste keuze heeft gemaakt. Het heeft hem geholpen zich verder te ontwikkelen."

Geoghegan Hart bleef ook na zijn transfer van Hagens Berman Axeon contact houden met Merckx. "Toen mijn dochter ziek werd (de dochter van Merckx kampt met een tumor aan de achterkant van haar knie, red.), was Tao de eerste om mij een berichtje te sturen. Hij stuurde zelfs video's met Chris Froome en Wout Poels om mijn dochter een snel herstel te wensen. Dat vergeet je als ouder nooit."