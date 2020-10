Athletes for Hope sportten al 60.000 euro bij elkaar voor staprobot voor kinderen

Onder andere triatleet Marten Van Riel en wielrenster Shirin van Anrooij maken deel uit van het team Athletes for Hope. Het einddoel is om 240.000 bij elkaar te sporten. Dat geld wordt gebruikt om een staprobot voor kindjes met een verlamming of spierziekten aan te kopen. Herremans hoopt tegen eind 2023 dat eindbedrag te kunnen verwezelijken.

De atleten van het project zijn alvast op de goede weg. 60.000 euro (1/4e) is intussen bij elkaar gesport. Per mooie prestatie van een van de atleten op een nationaal of internationaal kampioenschap komt er 10.000 euro vrij. Dat is intussen dus 6 keer gebeurd.

Athletes for Hope combineert talentbegeleiding, topsportprestaties en steun voor kinderen met een beperking op een unieke manier. De Nationale Loterij is hoofdpartner. Alle info over het project en de atleten: www.athletesforhope.be.