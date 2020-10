"De ploeg van toen kan je niet vergelijken met het Antwerp van nu"

32 jaar is het geleden dat Antwerp nog eens aan de leiding van de hoogste voetbalklasse stond. Het Antwerp van ondermeer Rudi Smidts, Frans van Rooij, Hans-Peter Lehnhof en Cisse Severeyns stond na 27 van de 34 speeldagen aan de leiding, maar uiteindelijk gingen Club Brugge en KV Mechelen er nog over. "Onze kern was niet zo ruim als die van Leko", zegt Severeyns, die dat seizoen afsloot als topschutter met 24 doelpunten en dat als 20-jarige.

"Kwaliteiten om lang mee te doen"

Op 20 september tijdens de match tegen Eupen (2-2) scandeerde een deel Antwerp-supporters "Leko buiten". En zie nu, 5 weken later en 12 punten rijker, staat The Great Old trots aan de leiding van de Jupiler Pro League. "Ik ben steeds een fan geweest van Ivan Leko", zegt Cisse Severeyns. "Hij heeft zijn eigen visie overgeplant op het materiaal dat hij ter beschikking had en dat vroeg wat tijd." "Kijk ook naar Juklerod: vorig jaar niet goed genoeg meer en nu speelt hij de pannen van het dak. Jordan Lukaku zal het niet zo makkelijk krijgen om in de ploeg te geraken."

Club Brugge is de beste ploeg, maar Antwerp zal toch lang lastig blijven doen. Cisse Severeyns

"Antwerp heeft zeker de kwaliteiten om zo lang mogelijk mee te doen voor de titel. Maar de volgende matchen zijn niet van de poes. Met Anderlecht, Standard en Oostende wachten moeilijke tegenstanders, zeker met het Europees voetbal erbovenop. Al moet je dat ook niet overroepen." "Ik hoorde Ritchie De Laet gisteren ook klagen over vermoeidheid, maar dat lijkt me straf. Spelers zijn nu zoveel beter begeleid dan in onze tijd dat dit niet zou mogen. Nu, Club Brugge is de beste ploeg, maar Antwerp zal toch lang lastig blijven doen. Dat denk en hoop ik toch."

"Speeches van coach duurden langer dan trainingen"

In het seizoen 86-87 werd trainer Leon Nollet ontslagen omdat Antwerp maar 3 punten had na 13 matchen. En toen kwam Georg Kessler. De Duitser zette orde op zaken en kon Antwerp in eerste houden. Het jaar erop kneedde hij een ploeg die meedeed voor de titel. "Met jongens als Wim De Coninck, Yves Vanderveeren, Frank Mariman, Pascal Plovie, Jan Poortvliet, Frans van Rooij en Hans-Peter Lehnhof waren we voor de winterstop de beste ploeg", herinnert Severeyns zich. "Maar in januari geraakte Van Rooij geblesseerd en Mark Van der Linden geschorst. Onze kern was niet zo breed en daardoor moesten we het afleggen tegen het Club Brugge van Jan Ceulemans, Franky Van der Elst en Marc Degryse."

De diëtiste schrok zich een bult toen ze vernam dat wij iedere maandag 10 à 15 pinten gingen drinken. Cisse Severeyns

"Het voetbal van toen is in niets te vergelijken met dat van nu. De professionele begeleiding is nu top. Bij ons stond dat nog in zijn kinderschoenen", gaat Severeyns voort. "Plots ging Kessler met een diëtiste werken en die schrok zich een bult toen ze vernam dat wij iedere maandag 10 à 15 pinten gingen drinken. Dat is nu ondenkbaar geworden, want iedereen zou het de dag erna al wel ergens op sociale media te zien krijgen." "Nochtans waren wij onder Kessler fysiek echt top en die man was ook een echte motivator. Zijn speeches duurden vaak langer dan zijn trainingen (lacht). Tactisch vond ik hem eigenlijk minder sterk."

Cisse Severeyns in het shirt van Antwerp.

"Het zou nogal wat geweest zijn met publiek"

Severeyns, die tegenwoordig in de immobiliënsector werkt, gaat nog vaak kijken naar Antwerp. Het is voor hem een plezier om naar dit Antwerp onder Leko te kijken. "Van mij krijgt hij het volste vertrouwen, alleen jammer dat er geen publiek meer mag komen kijken. Het zou gisteren nogal wat geweest zijn in een kolkende Bosuil. Hopelijk keert dat snel terug en kunnen we Antwerp dit seizoen nog vaak zien winnen."