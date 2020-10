"Een gelijkspel in de Antwerpse derby was logischer geweest"

Beginnen doen we met de derby-zege van Antwerp tegen Beerschot. Er is grote tevredenheid op de Bosuil, want de tussentijdse balans oogt eind oktober gewoon zeer goed. Antwerp heeft de beker gewonnen (wat al een eeuwigheid geleden lijkt), boekte een Europese overwinning na lange afwezigheid, won de derby en staat eerste.

Trainer Ivan Leko noemde het zelfs een even straf mirakel als de landstitel van Leicester City een paar jaar geleden in Engeland. Dat is er misschien een klein beetje over. Alles bij mekaar presteert Antwerp ook niet boven de verwachtingen. Er is daar geld, kwaliteit en ambitie. De top is een must voor de bazen.

Tegen Beerschot was er weinig overschot, ook wel door die midweekmatch in Europa. Een gelijkspel was logischer geweest, want Beerschot deed het ook heel goed met leuk voetbal. En dan gaf zijn beste speler Holzhauser niet eens thuis.

Het was gewoon een goeie derby, al moeten we zeggen dat de ziel eruit was door de afwezigheid van de fans. Maar oké, Antwerpen staat weer helemaal op de voetbalkaart en dat is een geweldige zaak voor ons voetbal.

Beerschot en Antwerp zijn 2 clubs met niet alleen traditie, maar ook met veel mogelijkheden: financieel sterk, ambitie en met gezonde structuren, lijkt mij. Dan kun je je alleen maar afvragen hoe die bestuurders uit het verleden erin zijn geslaagd om die 2 mooie clubs jarenlang zo te mismeesteren. Die vraag mogen ze zich vanmorgen toch 1 keer even stellen.