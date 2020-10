Wickmayer verwacht 1e kindje: "Kon droom om mama te worden niet meer negeren"

Zwangere Wickmayer: "Zo gelukkig als nu heb ik me zelden gevoeld"

Mama's in het tennis zijn ook al lang geen uitzondering meer. "Er zijn zeker al een paar speelsters waar ik raad en tips kan aan vragen. Hij of zij zal ook al vriendjes hebben om mee te spelen op de toernooien. De carrières van speelsters duren ook alsmaar langer dus het is fijn dat het gecombineerd wordt. Je kinderwens vervullen tijdens je carrière is al lang geen taboe meer."

"Mijn hart ligt nog in het tennis en na de geboorte zal het er zeker weer naartoe gaan. Ik ga mijn zwangerschap beleven alsof ik daarna zeker terugkom. Ik wil zo fit mogelijk blijven. Veel zal afhangen van wat deze zwangerschap emotioneel en fysiek met mij doet. Als ik goed recupereer na de zwangerschap en de bevalling, is de kans heel groot dat ik weer begin.

"Ik heb mijn carrière altijd op de eerste plaats gezet, maar het begon toch heel erg te kriebelen. Zeker in deze moeilijke periode. Maar ik laat de deur zeker nog op een kier. Ik ben niet aan kindjes begonnen omdat ik niet meer graag tennis of bij gebrek aan motivatie, maar gewoon omdat die kinderwens zodanig groot werd. Het werd heel moeilijk om alles op mijn carrière te zetten als mijn hart toch een beetje pijn deed omdat ik zo graag kindjes wou. Zo gelukkig als nu heb ik me zelden gevoeld."

Yanina Wickmayer straalt wanneer ze eindelijk haar geheim verklapt. "We zijn heel blij dat we ons gezin kunnen starten. We zien hier al anderhalfjaar mee bezig", vertelt ze in Sportweekend. Wickmayer is 31 en staat op plaats 162 op de WTA-ranking. Betekent dit goede nieuws meteen het einde van haar tenniscarrière?

"We verwachten ons kindje op 25 april, de dag waarop mama gestorven is"

Het kindje wordt verwacht op 25 april. "Wie goed kan tellen weet dus dat hij of zij al de US Open en Roland Garros gespeeld heeft. Dat is ook een heel speciale datum. Mijn mama is nu meer dan 20 jaar geleden gestorven op 25 april. Dus toen de gynaecoloog ons de datum vertelde, was dat een bijzonder moment. Ik geloof niet dat zoiets toeval is. Het geeft me nog meer het gevoel dat dit juist is en dat het zo moest zijn."

Wickmayer verloor haar mama toen ze 9 jaar was. "Het is voor mij altijd een drive geweest om ook mama te worden. Zij was zo'n voorbeeld voor mij en dat wil ik ook zijn. Ik weet ook dat ze heel graag oma wou worden en ik ben blij dat ik haar een kleinkind kan geven. Ik weet dat ze naar mij kijkt en het is mijn grootste doel om haar trots te maken."

"Dit is ook niet het eerste teken dat ik zo krijg. Ik vier haar verjaardag elk jaar in New York en ik speel ook meestal op die dag. Ik heb heel mooie matchen gewonnen op die dag en ik heb er ook heel zware verloren. Ik heb daar in New York mijn beste resultaat neergezet en de mooiste week uit mijn carrière gespeeld. 29 augustus zal ook altijd een heel speciale dag blijven."