Victor Campenaerts (2e in slotrit): "Ik ben blij dat ik naar huis mag"

Victor Campenaerts had voor de Giro gehoopt op een ritzege in een van de drie tijdritten, maar enkel vandaag eindigde hij in de top 10. "Over deze tijdrit ben ik wel tevreden", zei de werelduurrecordhouder.

"Het parcours in Milaan was supersnel. Er waren wel een paar bochten, maar niet al te technisch. Wellicht is Ganna daar wel sneller doorgegaan dan ik."

Campenaerts kon in de andere tijdritten zijn stempel niet drukken, hij werd afgelopen vrijdag wel 2e in de ingekorte etappe. "Ik ben echt wel heel moe en blij dat ik weer naar huis mag. Het was een erg vreemd seizoen door het coronavirus."

"Normaal rijd je als renner jaar in jaar uit hetzelfde programma, en weet je je hoe je moet voorbereiden en in vorm moet komen. Maar nu was dat moeilijk."

"Als ik terugkijk op mijn campagne denk ik dat ik misschien al te goed was in de Tirreno-Adriatico, waardoor ik in de Giro een beetje over mijn top was. Ik ben ook nog nooit zo moe geweest op het eind van een grote ronde."