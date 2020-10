Van P16 naar P6: de stuurmanskunsten van Kimi Räikkönen in Portugal

Kimi Räikkönen (41) is geen hoofdrolspeler meer in de Formule 1, maar "The Iceman" laat af en toe nog eens van zich horen in de achterhoede. De Fin opende vanmiddag in de GP van Portugal weergaloos: van positie 16 op de startgrid ging het naar de 6e stek in iets meer dan een rondje.