Thomas De Gendt sluit Giro af met prijs voor de superstrijdlust

De Gendt had niet kunnen uitpakken met kunststukjes in de Tour en trok dan maar na "3 weken training in Frankrijk" naar de Giro. In Italië lag het klimaat onze landgenoot beter: hij liet zich zien met onder meer een 3e plek in de 17e rit en een 4e plek in de 2e tijdrit.

Zijn inspanningen in verschillende vluchten ziet De Gendt nu beloond met de prijs voor de superstrijdlust, een klassement waarin je punten kan sprokkelen met beklimmingen, tussensprints en goede rituitslagen.

De Gendt liet dan ook geen kruimels liggen onderweg. "Je kunt maar beter alles meepakken wat je kunt meepakken. Het telt voor iets mee", zei De Gendt na de eerste rit in lijn. "De Italianen smijten hier met punten en dat telt voor ik weet niet wat allemaal."

De Gendt strijkt een cheque van 4.000 euro op, een mooie bonus na een geslaagde Giro.