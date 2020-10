Ronaldinho test positief op coronavirus

Met meer dan 156.000 overlijdens is Brazilië na de VS het op één na zwaarst getroffen land door de pandemie. Ook Ronaldinho heeft nu positief getest op covid-19.

De ex-speler van PSG, Barcelona en AC Milan was net uitgenodigd voor een sponsorevenement in het Mineirao-stadion, toen hij positief testte. Hij zit nu in quarantaine in een hotel in Belo Horizonte.

Eerder dit jaar werd de wereldkampioen van 2002 van maart tot augustus onder huisarrest geplaatst in een hotel in Paraguay wegens gebruik van vervalste paspoorten.