Primoz Roglic verliest leiderstrui: "Ik kreeg mijn regenjasje niet aan"

Het slechte weer had de Vuelta in zijn greep vandaag en dat heeft Primoz Roglic geweten. "Ik had het koud op de voorlaatste klim en ik wou mijn regenjasje aantrekken, maar dat lukte niet goed", vertelt de Sloveen.

En dat had Ineos-Grenadiers blijkbaar gezien. "We zaten wat te ver achteraan toen het peloton in stukken brak. Mijn ploegmaats hebben alle zeilen moeten bijzetten om me terug te brengen en dat heeft veel krachten gekost."

"Op de slotklim heb ik daar de prijs voor betaald", zegt Roglic. Richard Carapaz rook bloed en trok ten aanval en reed Roglic uit de leiderstrui. "Ik had op de slotklim weinig meer over om de aanvallen te pareren. Ook dat is koers."

"Soms win je de slag en soms verlies je een slag. Vandaag hebben we die verloren. De Vuelta is nog niet afgelopen en we zullen blijven vechten tot in Madrid. Of ik moe ben? Dat zullen we de komende dagen weten, maar nu is er eerst een rustdag."