Polesitter Nakagami crasht, Morbidelli wint Grote Prijs in Teruel

De Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) heeft de Grote Prijs in Teruel op zijn naam geschreven. Axel Rins (Suzuki) werd tweede, Joan Mir (Suzuki) derde . Mir verstevigt zo zijn leiding in de WK-stand. De Japanner Nakagami begon een eerste keer op de pole, maar crashte al in de eerste ronde.