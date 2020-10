Net geen medaille voor judoka Toma Nikiforov bij comeback

Na meer dan een jaar zonder competitie door blessures en een heersende pandemie, mag judoka Toma Nikiforov bij zijn wederoptreden onmiddellijk voor brons kampen in de categorie tot 100 kilogram.

Op de Grand Slam in Boedapest verloor de 27-jarige Belg zondag pas in de halve finales van de Russische vicewereldkampioen Nijaz Iljasov. De Rus kon pas in de extra tijd het beslissende punt maken.

In de kamp voor de bronzen medaille kreeg Nikiforov de Canadees Shady Elnahas (IJF-7) tegenover zich. Halverwege slaagde Elnahas erin om een waza-ari te scoren en die achterstand kon een vermoeide Nikiforov niet meer goedmaken. Toch zal hij tevreden zijn over zijn comeback na al het blessureleed.