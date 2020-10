Laurens Vanthoor triomfeert met Porsche in 24 Uur van Spa

In de 24 Uur van Spa was het lang koffiedik kijken wie de favorieten waren. Pas toen in de namiddag een stevige regenzone over de Ardennen trok, kwamen de Porsches op de voorgrond. In natte omstandigheden maakten Laurens Vanthoor en zijn ploegmaats Nick Tandy en Earl Bamber indruk.

Maar na een neutralisatie vanwege een crash in Blanchimont werd het nog een zinderend slot. Pas 38 minuten voor het einde werd de wedstrijd hervat. In regen werd in een sprint gebikkeld om de overwinning.

De Brit Nick Tandy (Porsche) en de Zwitser Patric Niederhauser (Audi) kruisten de degens in het slot. Tandy kwam uiteindelijk 4.6 seconden voor Niederhauser over de finishlijn, dit na 527 ronden.

Laurens Vanthoor staat zo voor de tweede keer in zijn carrière op het hoogste schavotje in Spa. In 2014 mocht hij ook al eens juichen. Voor Porsche is het de tweede zege op rij. Frédéric Vervisch moest vrede nemen met de 2e plek.