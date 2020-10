Jai Hindley pareert kritiek: "Als team hebben we niets fout gedaan"

Jai Hindley verloor in de slottijdrit van de Giro de roze trui aan Tao Geoghegan Hart en eindigt zo als tweede in het eindklassement. "Natuurlijk is het super teleurstellend om de roze trui op de laatste dag te verliezen", gaf hij toe.

"Het is nu even moeilijk, maar als ik later terugkijk op deze Giro zal ik super trots zijn op de manier waarop de ploeg en ik de laatste weken hebben gereden."

Sunweb kreeg veel kritiek voor hoe ze het aangepakt hebben met Wilco Kelderman op de Stelvio. Zou Hindley dingen anders hebben aangepakt? "Neen, als team hebben we niets fout gedaan, we kunnen super trots zijn op wat we hebben gerealiseerd."

"Dit was een grote stap voorwaarts in mijn carrière en dit zijn drie weken die ik nooit zal vergeten. Ik heb hier zoveel dingen geleerd, ongelooflijk."