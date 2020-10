Jago Geerts deelt weer cadeautjes uit, Gajser stevent af op nieuwe wereldtitel

Vanmiddag snelden de crossers voor de 3e keer in 8 dagen het circuit van Lommel op. Net zoals woensdag verslikte Jago Geerts zich in het diepe zand.

Daardoor was de 20-jarige Belg snel op achtervolgen aangewezen in de eerste reeks van de MX2-klasse. De moed zakte hem in de schoenen, meer dan een 13e plaats zat er niet in.

Ook in reeks 2 schakelde Geerts zichzelf uit. Deze keer ging hij als leider in de fout.

Het leverde hem uiteindelijk de 9e plaats op in de uitslag, terwijl kampioenschapsleider Tom Vialle als 6e finishte in de Grote Prijs van Lommel.

Volgende week staat nog een drieluik in Italië op het programma. In Pietramurata kan Vialle de titel veroveren. De Fransman leidt met een comfortabele bonus van 74 punten. Hij kan afwachten, terwijl Geerts opnieuw moet aanvallen.