Jago Geerts baalt na foutjes in Lommel: "WK-strijd is gelopen"

Met nog 3 races in Italië is de kans zeer klein dat Geerts de wereldtitel nog kan veroveren. "De WK-strijd is gelopen. Er kan misschien nog iets gebeuren, maar normaal gezien wordt het de 2e plek. Zeker niet slecht, maar we vechten natuurlijk voor de wereldtitel. Volgend jaar volgen nieuwe kansen."

"Stress? Zeker niet. Ik voel me nog goed. Fysiek en mentaal heb ik geen problemen. Ik sta ver achter in de WK-stand, dus ik heb geen reden om zenuwachtig te zijn. Het zit gewoon niet mee op dit moment."

Tom Vialle (KTM) en niet Jago Geerts (Yamaha) stevent op de titel af in de MX2-klasse. De 20-jarige Belg kon in Lommel geen punten inlopen op zijn Franse rivaal. Integendeel, na enkele valpartijen is de WK-kloof nu al 74 punten.

Jago Geerts had wat pech in Lommel:

Teammanager: "Zeker geen mentaal probleem"

Ook teammanager Marnicq Peeters vreest dat het kalf verdronken is. "We hadden gehoopt dat Jago het WK nog spannend kon maken, maar mathematisch is het afgelopen. Vialle moet gewoon nog wat rondrijden, terwijl Jago alles moet winnen."

"We moeten uitzoeken waarom Jago zoveel valt. Je zou denken dat het een mentaal probleem is, maar ik ben zeker dat het dat niet is. We denken dat het te maken heeft met de vering of de positie van het stuur."