Zit seizoen Mertens erop? "Geen risico lopen op verstoorde voorbereiding"

Net als in de kwartfinales van de US Open botste Elise Mertens op Victoria Azarenka in Ostrava. Maar ze stapte met een beter gevoel van het veld na haar uitschakeling in de kwartfinales in Tsjechië.

"Het was duidelijk een moeilijke wedstrijd", reageerde Mertens. "Azarenka is momenteel één van de sterkste tegenstandsters op het circuit. In de eerste set had ik het gevoel dat ik enkele oplossingen had gevonden voor haar spel. Ik probeerde agressiever te spelen en iets meer naar het net te komen."

"Het was een betere wedstrijd dan op de US Open. En daar ben ik blij om, want dat betekent dat ik geleerd heb uit mijn fouten. Al volstond dat nog niet voor de zege."