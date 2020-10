Wilco Kelderman verliest roze trui in voorlaatste rit: "Ik heb een rotdag achter de rug"

"Het ging nochtans zoals verwacht", vertelde Wilco Kelderman. "We wisten dat Ineos-Grenadiers ons ging aanvallen en dat is gebeurd. Het plan was om te reageren. Jai was goed genoeg om te volgen, ik niet."

Kelderman leek bij het begin van de slotweek op weg naar de eindzege, maar hij kraakte op de Stelvio en vandaag. "Ik heb echt een rotdag achter de rug."

"Ik heb er echt wel voor gevochten, maar het ging bergop gewoon te snel voor mij", was de Nederlander eerlijk. "Niet alleen voor mij, de anderen konden ook niet volgen toen Dennis, Hart en Hindley versnelden."

"Ze waren supersterk. Ik heb gevochten, ervoor geknokt, maar op een gegeven moment weet je wel dat je terug moet schakelen en voluit op dat podium moet mikken en niet te gek moet doen in de achtervolging, want dat breekt je dan misschien zuur op en dan eindig ik niet op het podium. Dit is het hoogst haalbare."

"In de tijdrit ga ik nog alles geven wat ik in me heb, maar ik denk niet dat Jai en Tao zo slecht zullen zijn dat ze nog anderhalve minuut verliezen. Daar ben ik realistisch in." Morgen eindigt de Giro met een tijdrit over 15 kilometer.