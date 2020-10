Vincent Kompany: "Mijn reactie was er wat over, ik heb me geëxcuseerd bij de ref"

In de slotfase van de wedstrijd zag Anderlecht-doelman Van Crombrugge een clean sheet de mist ingaan toen Kortrijk een discutabele penalty kreeg na een interventie van Cullen op De Sart. Langs de lijn liet Vincent Kompany zijn ongenoegen blijken.

"Mijn reactie was er wat over en dat wil ik niet uitstralen als Anderlechtkracht", zei de gewezen topverdediger. "Ik leef mee, maar heb me snel verontschuldigd bij de scheidsrechter."



"Ik was even emotioneel, omdat ik het een mooie actie vond. Ik zag twee spelers die de strijd aangingen en vervolgens een fantastische interventie. Dan hoef je niet in te grijpen", vindt Kompany.

"Integendeel, ik pleit ervoor om het spel voort te laten gaan. En dat zeg ik ook als die fase zich afspeelt aan de andere kant van het terrein. Sta op en speel voort, voor mij is er dan niks aan de hand."

"In Engeland oogst je applaus, maar ik moet duidelijk nog wat wennen aan onze competitie", denkt de coach.