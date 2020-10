Tim Wellens: "Deze ritzege in de Vuelta redt mijn seizoen"

Tim Wellens kwam met een grote glimlach over de finish in Sabiñánigo. Bij zijn eerste Vuelta-deelname pakte hij meteen een ritzege en dat na een jaar met meer laagtes dan hoogtes. "Als je slecht rijdt, besef je pas hoe leuk het is om te winnen."

"Deze ritzege redt mijn seizoen"

Tim Wellens sloeg een dubbelslag in de Vuelta. Hij pakte zowel de bergtrui als de ritzege. Winnen, dat was voor Wellens al ruim 436 dagen geleden sinds zijn ritzege vorig jaar in de BinckBank Tour. De vreugde was dan ook groot bij de renner van Lotto-Soudal. "Elke overwinning is leuk, maakt niet uit waar. Maar deze overwinning is extra leuk, omdat ik een slecht jaar gehad heb. In het begin van het jaar was ik heel goed, maar toen werd ik ziek. Na de Ronde van de Algarve reed ik niet goed in de klassiekers en toen kwam corona." "Daarna kwam die valpartij (op training kort voor de Tour, red.). Ik heb dus altijd gesukkeld. Als je heel slecht rijdt, besef je pas hoe leuk het is om goed te rijden en te winnen. Daarom voelt dit extra goed aan. Geen hoogtes zonder laagtes. Dit redt mijn seizoen, een rit in een grote ronde is zeker niet te onderschatten." Het mag dan een tijd geduurd hebben, Wellens weet zijn moment in elk geval wel goed uit te kiezen. Uitgerekend vandaag is zijn vrouw Sophie jarig.

"Verrast dat Martin zo sterk begon te sprinten"

Wellens koos resoluut voor de aanval, maar toch was het bang afwachten of de vlucht met Guillaume Martin en Thymen Arensman stand zou houden. "Ik wist dat het peloton niet aan het treuzelen was, omdat we niet veel ruimte kregen. We waren vooraan toch echt wel sterk aan het rijden."

"Het was niet echt duidelijk dat we voor de ritzege konden sprinten. Maar eenmaal we toch meer dan 4 minuten kregen, zag het er heel goed uit. Op de top van de voorlaatste berg wist ik dat het goed zou komen. De finale lag mij ook met die kilometer bergop." Wellens reageerde in die slotkilometer meteen op een aanval van Arensberg en rondde het dan zelf sterk af. "Ik wist dat ik meteen moest meespringen bij een demarrage, want er was geen tijd om te twijfelen. Ik was een beetje verrast dat Martin meteen een gat liet." Uiteindelijk moest Wellens wel nog afrekenen met de Fransman. "Ik wist dat de laatste 300 meter de lastigste waren. Mijn plan was om gewoon zo lang mogelijk te wachten. Het verraste mij dat Martin toch zo sterk begon te sprinten. Maar het was heel lastig en ik was een beetje sterker dan hij."

"Momenteel stellen de bergpunten nog niks voor"

Wellens wist onderweg dus ook de bergtrui af te snoepen van Richard Carapaz. In het bergklassement heeft hij nu één punt meer dan de Ecuadoraan. Gaat hij nu voluit voor die bergtrui? "Het hangt ervan af hoe de benen de komende dagen zullen zijn." "Momenteel stellen de punten nog niks voor, als je kijkt naar welke bergen er nog komen. Het is sowieso leuk om de bergtrui al minstens één dag te dragen, al is de ritoverwinning het leukste. Als ik niet gewonnen had, dan was dit een mooie troostprijs geweest. Maar nu heb ik beide."

Ritzege, bergtrui én contractverlenging voor Wellens