Opnieuw uitstel in 1B na 7 coronagevallen bij Deinze

Het coronavirus blijft de kalendermakers van het profvoetbal in ons land overuren bezorgen. Bij Deinze - de derde in de stand - hebben 15 personen positief getest, waardoor de inhaalmatch van maandag tegen Westerlo niet kan doorgaan. Ook RWDM-Lierse in 1B werd al uitgesteld en ook in 1A sneuvelden er al 3 matchen.