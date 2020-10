Jonge wolven De Minaur en Humbert spelen finale in Antwerpen

Jonge wolf klopt ervaren rot in driesetter (deel 1)

Tijdens de eerste halve finale van de dag stond de jonge Fransman Ugo Humbert tegenover Dan Evans, een ervaren Brit. Humbert was vorig jaar ook al halve finalist in Antwerpen en toonde opnieuw dat de baan in de Lotto Arena hem goed lag.

Evans begon nochtans het beste aan de partij. De Brit ging een keer meer door de opslag van zijn tegenstander en pakte zo de eerste set met 6-4. In een spannende tweede set moest een tiebreak beslissing brengen. Humbert redde maar liefst 4 matchballen en trok het laken alsnog naar zicht toe.

De Fransman rook bloed en ging in de derde set meteen door de opslag van Evans. Dat bleek voldoende om ook de derde set binnen te halen. Humbert staat zo in zijn tweede ATP-finale. Eerder dit jaar pakte hij al de titel in Auckland, Nieuw-Zeeland.