Jai Hindley versus Tao Geoghegan Hart: wie heeft beste papieren voor tijdrit?

Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart staan niet bekend als toptijdrijders. In de tijdritten in de Giro eindigde Hindley op de 46e en 34e plaats.

De Brit van Ineos-Grenadiers deed het wel goed in de lange tijdrit met de 13e plaats, maar hij verloor als 126e veel tijd in de openingstijdrit.

Toch lijkt Geoghegan Hart in het voordeel. Hindley en Geoghegan Hart stonden bij de profs al 10 keer samen aan de start van een tijdrit, slechts 2 keer was Hindley sneller dan zijn goeie vriend.

Ook in de vlakke tijdrit in Tirreno-Adriatico (over 10 kilometer) was Geoghegan Hart sneller dan de Australiër van Sunweb, al was het verschil slechts 6 seconden.