Jai Hindley beleeft droom in de Giro: "Maar jammer dat ik roze van Wilco overneem"

Jai Hindley had een klein beetje gemengde gevoelens met de roze trui om zijn schouders. "Het is jammer dat ik die trui van mijn ploegmaat Wilco Kelderman overneem, maar gelukkig blijft de trui in de ploeg", zegt de Australische klimmer.

"Dit roze is al een droom sinds ik een kleine jongen was. Dit waren drie ongelooflijk harde weken en ik denk dat ik deze roze trui wel verdien."

"We wisten dat het moeilijk zou worden en dat Ineos bergop hard zou rijden. Ik kon volgen, Wilco niet en hij verloor veel tijd. Dus het was aan mij om aan te vallen en dat roze te grijpen."