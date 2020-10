Coach Conte: "Romelu Lukaku is in alle aspecten nog beter geworden"

Romelu Lukaku brak de ban voor Inter in de match bij Genoa met zijn 7e goal in 6 matchen voor Inter dit seizoen. Enkel in de competitiematch tegen Lazio Roma kon onze landgenoot niet scoren.

"Ik had altijd het gevoel dat Romelu een ruwe diamant was. Daarom heb ik zo op zijn komst aangedrongen toen ik trainer van Inter werd", vertelde Conte op de persconferentie in Genua.

Strafschoppen niet meegerekend heeft Lukaku al 22 keer gescoord in de Serie A sinds zijn komst vorig seizoen. Dat is meer dan gelijk welke buitenlandse speler.

"Romelu is een andere speler in vergelijking met vorig seizoen. Je hoeft enkel maar te kijken hoe hij de bal aanneemt, hoe hij beweegt, zijn looplijnen, hij is in alle aspecten nog beter geworden", zwaait Conte met lof.