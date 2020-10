Bondscoach na succesvol EK: "Tonen dat combinatie weg/piste een troef is"

"Dan is er ook de topsportschool, waar talentdetectie en een eerste screening gebeurt. En bij onze werking zelf hebben we veel te danken aan Jan Vancompernolle, trainingscoördinator en performance analist. Hij doet heel veel werk achter de schermen, volgt de trainingen op, enzovoort. Die samenwerking heeft geleid tot een hoger niveau. Die 2 jaar waren echt nodig om daartoe te komen."

Cocquyt is bijna 2 jaar aan de slag als bondscoach junioren. "Dit is een eerste bekroning ja. En het is zeker niet alleen mijn verdienste, maar het resultaat van een hele wisselwerking. Zo is er ons lessenpakket dat we in de winter organiseren, daaraan werken we met een heel team begeleiders die jonge renners laten kennismaken met de piste. De bedoeling is ze op een bepaald niveau krijgen en dan laten doorstromen."

6 EK-medailles in Fiorenzuola kwamen van de junioren. "Natuurlijk ben ik daar heel tevreden mee", zegt Cocquyt. "We hadden er ook lang naar uitgekeken. Het WK viel weg, een stevige domper, en het EK werd dan ook een paar keer verplaatst, wat toch voor twijfel zorgde bij de renners. Uiteindelijk konden we toch deelnemen én prijzen pakken, dat toont ook de vechtlust van mijn renners aan."

Weg, baan en veld: combineren of niet?

"Wij hebben gezegd: volg je hart, doe wat je graag doet en daar zal je het verst in komen. Wij zijn er om hen tot het uiterste te pushen op de baan. En als ze dan zelf ook die richting uit willen, dan zijn we vertrokken."

Wat is de rol van Cocquyt in die keuze? "Die is klein. Julie had kort voor het EK bijvoorbeeld nog een veldrit gereden en dat vond ik verre van ideaal. Maar als je dan ziet hoe snel ze kan omschakelen en zelfs brons wint (op de individuele achtervolging), dat is fenomenaal."

"Een goed voorbeeld is Julie De Wilde, die weg, piste en veld combineert. Ze is nu wel op een leeftijd gekomen dat ze zal moeten kiezen. In het veldrijden heeft ze ook nog niet zoveel internationale ervaring. Na deze winter zal ze misschien beter kunnen inschatten hoe ver ze daar staat en kunnen beslissen. 2 van de 3 disciplines combineren lijkt me wel zeker mogelijk."

Combineren of specialiseren, renners die in verschillende disciplines goed zijn krijgen deze vraag vaak voorgeschoteld. Voor jeugdrenners is het voor Cocquyt simpel: combineren!

Weg, baan en veld: concurrentie of niet?

Cocquyt zag hoe de jonge Fabio Van Den Bossche in de Ronde van Vlaanderen mee was in de vroege vlucht, 5 dagen nadat hij EK-brons gepakt had op de piste. "Dat was heel straf. Daar mee zijn in de Ronde, er zijn er wel 50 of 100 die dat willen, dat is niet iedereen gegeven."

Denkt hij dan soms ook: hopelijk doet hij het niet té goed op de weg, want dan zijn we hem misschien kwijt op de piste? "Die keuze moet hij zelf maken", herhaalt Cocquyt. "Fabio probeert nu het maximale uit weg en piste te halen en ik denk dat hij zal blijven combineren, vooral om op de weg scherp te blijven. De beensnelheid en snelheid in het algemeen op de piste kan hij gebruiken op de weg."

"Maar inderdaad, bij ons is ingeburgerd dat het hoofddoel is: prof worden. Renners beginnen niet te koersen met het idee: "Ik word olympisch kampioen op de piste". Neen, de Tour bijvoorbeeld dat is meestal de grote droom. Het is pas na verloop van tijd dat renners merken dat het misschien moeilijk wordt op de weg en dan richting piste gaan kijken – zo was het trouwens ook bij mezelf."