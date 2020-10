Belgian Lion Retin Obasohan gaat Champions League in met Tsjechische nummer 1

Na zijn passage in de Bundesliga bij Brose Bamberg was Retin Obasohan op zoek naar een nieuwe werkgever. Het is Nymburk geworden voor de pointguard uit Antwerpen.

Nymburk is 17-voudig Tsjechisch kampioen en won vorig seizoen al zijn competitiewedstrijden. Obasohan volgt er Luka Rupnik (ex-Antwerp Giants) op die naar Zaragoza vertrokken is.

Met Nymburk treedt hij komend seizoen aan in de Champions League. Dijon, de Franse club van Belgian Lion Hans Vanwijn, wordt een van de tegenstanders.